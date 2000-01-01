Eidemann Lehne
Место рожденияUexkuhlhoff
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Uexkuhlhoff
Рождение ребёнка
1828
Сын: Eidemann Peter
Отец ребёнка: Eidemann Ansche
Smilten
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Eidemann Jehkab
Отец ребёнка: Eidemann Ansche
Smilten
Рождение ребёнка
1833
Сын: Eidemann Jahn
Отец ребёнка: Eidemann Ansche
Smilten
Рождение ребёнка
1838
Сын: Eidemann Philip
Отец ребёнка: Eidemann Ansche
Smilten
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Eidemann Ansche
Смерть
Неизвестно