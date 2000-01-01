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Eidemann Lehne

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Место рождения

Uexkuhlhoff

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

1828 г.р.
1831 г.р.
1833 г.р.
1838 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Uexkuhlhoff
Рождение ребёнка
1828

Сын: Eidemann Peter

Отец ребёнка: Eidemann Ansche

Smilten
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Eidemann Jehkab

Отец ребёнка: Eidemann Ansche

Smilten
Рождение ребёнка
1833

Сын: Eidemann Jahn

Отец ребёнка: Eidemann Ansche

Smilten
Рождение ребёнка
1838

Сын: Eidemann Philip

Отец ребёнка: Eidemann Ansche

Smilten
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eidemann Ansche

Смерть
Неизвестно
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