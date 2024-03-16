Феодора Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Борис Абрамович

Мать: Аграфена Петровна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Улита Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Сидорович

Смерть
Неизвестно
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