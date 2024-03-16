Феодора Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Борис Абрамович
Мать: Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Улита Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Сидорович
Смерть
Неизвестно