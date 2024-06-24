Федотов Николай Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Николай Еремеевич

Федотов Николай Еремеевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

07.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Федотов Еремей Михайлович

Мать: Федотова Евдокия Никитична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
28.01.1851

Жена: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна

Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.07.1852

Дочь: Пабуева (Федотова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Антипина (Федотова) Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Федотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1861

Дочь: Жеребцова (Федотова) Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1864

Дочь: Федотова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
07.02.1867
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.