Федотов Николай Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти07.02.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
28.01.1851
Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.07.1852
Дочь: Пабуева (Федотова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Антипина (Федотова) Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.09.1861
Дочь: Жеребцова (Федотова) Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.04.1864
Дочь: Федотова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Клементьева) Дарья Тимофеевна
Смерть
07.02.1867
от старости