Смекалин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1937
Дочь: Мазур Валентина
Мать ребёнка: Смекалина Зинаида
Рождение ребёнка
19.02.1951
Дочь: Косенкова Татьяна
Мать ребёнка: Смекалина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Смекалина Зинаида