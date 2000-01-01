Смекалин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смекалин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1937

Дочь: Мазур Валентина

Мать ребёнка: Смекалина Зинаида

Рождение ребёнка
19.02.1951

Дочь: Косенкова Татьяна

Мать ребёнка: Смекалина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Смекалина Зинаида

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