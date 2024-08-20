Панарина (Золотухина) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Пендюрина (Панарина) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
05.03.1880
Отец ребёнка: Панарин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
26.07.1884
Отец ребёнка: Панарин Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно