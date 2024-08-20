Панарина (Золотухина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Золотухина) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пендюрина (Панарина) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
05.03.1880

Сын: Панарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
26.07.1884

Сын: Панарин Степан Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

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