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Ярошок Василий Корнеевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярошок Корней

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок (Голод) Анастасия Кононовна

Рождение ребёнка
25.03.1802 ст.

Дочь: Ярошок Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Ярошок (Голод) Анастасия Кононовна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
14.09.1802 ст.
Покровское, Чернігівська область
Никита Фомич Голод
Рождение ребёнка
14.12.1807 ст.

Дочь: Ярошок Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Ярошок (Голод) Анастасия Кононовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1807

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