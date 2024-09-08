Ярошок Василий Корнеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярошок Корней
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1802 ст.
Дочь: Ярошок Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Ярошок (Голод) Анастасия Кононовна
Восприемник
14.09.1802 ст.
Никита Фомич Голод
Рождение ребёнка
14.12.1807 ст.
Дочь: Ярошок Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Ярошок (Голод) Анастасия Кононовна
Смерть
После 1807