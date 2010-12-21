Симанова (Шарова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1928
Дата смерти21.12.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Росина (Симанова) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбанова (Симанова) Нина Викторовна
Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варюхина (Симанова) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симанов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1970
Дочь: Степанова (Симанова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич
Смерть
21.12.2010