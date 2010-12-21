Симанова (Шарова) Александра Ивановна 30.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Симанова (Шарова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1928

Дата смерти

21.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928

Отец: Шаров Иван Алексеевич

Мать: Шарова (Кулькова) Матрёна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Росина (Симанова) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбанова (Симанова) Нина Викторовна

Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варюхина (Симанова) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симанов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.07.1970

Дочь: Степанова (Симанова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Симанов Виктор Григорьевич

Смерть
21.12.2010

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