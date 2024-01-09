Заигралов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заигралов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Заигралов Иван

Мать: не указана

Смерть
1836
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