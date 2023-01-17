Трясцина (Плюхина) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Плюхина) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1925

Дата смерти

21.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1946

Сын: Трясцин Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Трясцин Леонид Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1957

Дочь: Прохорова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Трясцин Леонид Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Леонид Павлович

Смерть
21.01.1983
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