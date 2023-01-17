Трясцина (Плюхина) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1925
Дата смерти21.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1946
Отец ребёнка: Трясцин Леонид Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1957
Дочь: Прохорова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Трясцин Леонид Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1983