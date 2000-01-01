Бердина Ольга Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердина Ольга Никаноровна

Бердина Ольга Никаноровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1935

Дочь: Бердина Руфь

Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бердин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бердина Галина Петровна

Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Бердина Александра Петровна

Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close