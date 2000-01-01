Бердина Ольга Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1935
Дочь: Бердина Руфь
Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бердина Галина Петровна
Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Бердина Александра Петровна
Отец ребёнка: Бердин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно