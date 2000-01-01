Лобастова (Лобастова) Агафея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Лобастов Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Лобастов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Домница Михайловна
Отец ребёнка: Лобастов Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805