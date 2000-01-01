Лобастова (Лобастова) Агафея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастова (Лобастова) Агафея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Лобастов Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лобастов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Лобастов Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Домница Михайловна

Отец ребёнка: Лобастов Михаил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастов Михаил Семёнович

Смерть
После 1805
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