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Кармановъ Парменъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кармановъ Кириллъ

Мать: Карманова Алена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Баскакова Анисія

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лазарева Екатерина

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кармановъ Иванъ

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дмитриева Авдотья

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кармановъ Илья

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кутукова Елена

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кармановъ Илья

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Гусева Ѳеодосія

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармановъ Исай

Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Прасковья Федорова

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