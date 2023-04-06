Кармановъ Парменъ
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кармановъ Кириллъ
Мать: Карманова Алена
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Баскакова Анисія
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лазарева Екатерина
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кармановъ Иванъ
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дмитриева Авдотья
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кармановъ Илья
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кутукова Елена
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кармановъ Илья
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Гусева Ѳеодосія
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кармановъ Исай
Мать ребёнка: Карманова Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно