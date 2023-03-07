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Евдокия Петрова

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Сидор Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Зиновий Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1771
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