Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Сидор Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Зиновий Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1771