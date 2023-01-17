Сажина Фекла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажина Фекла Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Сажин Илья Петрович

Отец ребёнка: Сажин Петр Николаевич

Щербаково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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