Сажина Фекла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Сажин Илья Петрович
Отец ребёнка: Сажин Петр Николаевич
Щербаково, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно