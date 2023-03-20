Косов Сергий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1900 ст.
Жена: Косова Агрипина Фаддеева
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно