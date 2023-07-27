Бабиков Егор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабиков Егор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бабиков Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1907

Сын: Бабиков Александр Егорович

Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста

Рождение ребёнка
24.?.?

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Валентин Егорович

Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Андриан Егоров

Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста

Смерть
1929
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