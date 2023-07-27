Бабиков Егор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бабиков Ефим
Рождение ребёнка
08.08.1907
Сын: Бабиков Александр Егорович
Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста
Рождение ребёнка
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Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабиков Валентин Егорович
Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Бабикова Феоктиста
Смерть
1929