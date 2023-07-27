Бабикова (Дягилева) Феоктиста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Дягилева) Феоктиста

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1907

Сын: Бабиков Александр Егорович

Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
24.?.?

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Валентин Егорович

Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Андриан Егоров

Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович

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