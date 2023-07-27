Бабикова (Дягилева) Феоктиста
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1907
Сын: Бабиков Александр Егорович
Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
24.?.?
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабиков Валентин Егорович
Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Бабиков Егор Ефимович