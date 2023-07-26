Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бархатова Инна Анатольевна

Отец ребёнка: Бархатов Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бархатов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бархатова Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Бархатов Анатолий Федорович

Смерть
Неизвестно

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