Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бархатова Инна Анатольевна
Отец ребёнка: Бархатов Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бархатова Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Бархатов Анатолий Федорович
Смерть
Неизвестно