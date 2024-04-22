Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Федотов
Рождение ребёнка
05.02.1804
Дочь: Агафья Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Федотов
Рождение ребёнка
21.08.1806
Дочь: Васса Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Федотов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Александр Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Федотов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Антон Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Федотов
Рождение ребёнка
18.08.1813
Сын: Фрол Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Федотов
Среднее Девятово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Смерть
1831