Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Иванова

Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Федотов

Рождение ребёнка
05.02.1804

Дочь: Агафья Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Федотов

Рождение ребёнка
21.08.1806

Дочь: Васса Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Федотов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Александр Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Федотов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Антон Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Федотов

Рождение ребёнка
18.08.1813

Сын: Фрол Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Федотов

Среднее Девятово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Смерть
1831

Мы используем куки для улучшения работы сайта.