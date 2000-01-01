Бацман/Боцман Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно