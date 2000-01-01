Бацман/Боцман Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацман/Боцман Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев

Смерть
Неизвестно
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