Тагильцева (Русакова) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тагильцова) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров
Бракосочетание
17.01.1892
м. 25 ж. 21
Рождение ребёнка
30.03.1895
Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров
Рождение ребёнка
30.01.1898
Сын: Тагильцов Василий Герасимов
Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: (Тагильцова) Васса Герасимова
Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров
Рождение ребёнка
23.03.1902
Дочь: (Тагильцова) Лидия Герасимовна
Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Тагильцов Симеон Герасимович
Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров
Рождение ребёнка
03.08.1910
Сын: Тагильцов Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров
Смерть
Неизвестно