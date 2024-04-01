Тагильцева (Русакова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцева (Русакова) Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Русаков Иван Казак Ст. Полуденной Васильев

Мать: Русакова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тагильцова) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров

Бракосочетание
17.01.1892

Муж: Тагильцов Герасим Захаров

м. 25 ж. 21
Рождение ребёнка
30.03.1895

Сын: Тагильцов Иван Герасимов

Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров

Рождение ребёнка
30.01.1898

Сын: Тагильцов Василий Герасимов

Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров

Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: (Тагильцова) Васса Герасимова

Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров

Рождение ребёнка
23.03.1902

Дочь: (Тагильцова) Лидия Герасимовна

Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров

Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Тагильцов Симеон Герасимович

Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров

Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Тагильцов Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Тагильцов Герасим Захаров

Смерть
Неизвестно

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