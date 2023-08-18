Бондарева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бондарев Александр
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бондарев Калистрат
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бондарев Степан
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бондарев Савастиан
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бондарев Ефим
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Бондарева) Акулина
Отец ребёнка: Бондарев Андрей
Смерть
Неизвестно