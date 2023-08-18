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Бондарева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бондарев Александр

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бондарев Калистрат

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
1835

Сын: Бондарев Степан

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
1838

Сын: Бондарев Савастиан

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бондарев Ефим

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Бондарева) Акулина

Отец ребёнка: Бондарев Андрей

Смерть
Неизвестно

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