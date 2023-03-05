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Александра Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Тихомирова Матрена Силуановна

Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тихомиров Павел Силуанов

Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп.14 д.
Бракосочетание
До 1834

Муж: Тихомиров Силуан Мартемьянов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тихомиров Василий Силуанович

Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Тихомиров Семен Силуанович

Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов

д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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