Александра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Тихомирова Матрена Силуановна
Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
ГАКО ревизские сказки ф.200 оп.14 д.
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тихомиров Василий Силуанович
Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Тихомиров Семен Силуанович
Отец ребёнка: Тихомиров Силуан Мартемьянов
д.Вяльцева Архангельской волости Кологривского уезда Костромской губернии
Смерть
Неизвестно