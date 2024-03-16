Воронова (Наумова) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Наумова) Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Наумов Василий

Мать: не указана

Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Андрей Ильич

Рождение ребёнка
21.09.1921

Дочь: Савельева (Воронова) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Воронов Андрей Ильич

Пушкинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Воронова) Надежда Андреева

Отец ребёнка: Воронов Андрей Ильич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Воронов Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Воронов Андрей Ильич

Смерть
1989
Калужская обл

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