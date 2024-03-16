Воронова (Наумова) Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Наумов Василий
Мать: не указана
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
21.09.1921
Дочь: Савельева (Воронова) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Воронов Андрей Ильич
Пушкинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Воронова) Надежда Андреева
Отец ребёнка: Воронов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воронов Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Воронов Андрей Ильич
Смерть
1989
Калужская обл