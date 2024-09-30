Гурьев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1919
Дочь: (Гурьева) Роза Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
11.04.1922
Сын: Гурьев Константин Александрович
Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
30.07.1928
Дочь: (Гурьева) Мартта Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
05.12.1932
Сын: Гурьев Николай Александрович
Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно