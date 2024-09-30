Гурьев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
20.11.1919

Дочь: (Гурьева) Роза Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.04.1922

Сын: Гурьев Константин Александрович

Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.07.1928

Дочь: (Гурьева) Мартта Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.12.1932

Сын: Гурьев Николай Александрович

Мать ребёнка: Гурьева (Виролайнен) Анна Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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