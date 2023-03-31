Коровин Сергей Викторович
Место рожденияд. Ивановка, Давлекановского района
Дата рождения15.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ивановка, Давлекановского района
Бракосочетание
14.08.1993
г. Давлеканово
Рождение ребёнка
17.06.1994
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
14.11.1998
Дочь: Коровина Арина Сергеевна
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.07.2008
Дочь: Коровина Владислава Сергеевна
Мать ребёнка: Коровина Татьяна Евгеньевна