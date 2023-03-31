Коровин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Сергей Викторович

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Место рождения

д. Ивановка, Давлекановского района

Дата рождения

15.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ивановка, Давлекановского района
Бракосочетание
14.08.1993

Жена: Коровина Татьяна Евгеньевна

г. Давлеканово
Рождение ребёнка
17.06.1994

Сын: Коровин Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
14.11.1998

Дочь: Коровина Арина Сергеевна

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.07.2008

Дочь: Коровина Владислава Сергеевна

Мать ребёнка: Коровина Татьяна Евгеньевна

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