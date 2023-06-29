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Черных Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1959

Отец: Артемьев Михаил Артемьевич

Мать: Артемьева Алина Федоровна

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