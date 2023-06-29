Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Черных Ирина Михайловна
Черных Ирина Михайловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.1959
Пол
Женский
Отец
Артемьев Михаил Артемьевич
1933 г.р.
Мать
Артемьева Алина Федоровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1959
Отец:
Артемьев Михаил Артемьевич
Мать:
Артемьева Алина Федоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия