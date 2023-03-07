Головотяпова (Мигина) Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головотяпова (Мигина) Домна Васильевна

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Место рождения

Преображенка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1839

Дата смерти

29.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1839

Отец: Мигин Василий Петрович

Мать: Мигина Васса Григорьевна

Преображенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Головотяпов Павел Никитович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Голышкова Вера Павловна

Отец ребёнка: Головотяпов Павел Никитович

Преображенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.11.1898
Преображенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
30.11.1898
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