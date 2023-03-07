Головотяпова (Мигина) Домна Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1839
Дата смерти29.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1839
Отец: Мигин Василий Петрович
Мать: Мигина Васса Григорьевна
Бракосочетание
24.01.1858
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Голышкова Вера Павловна
Отец ребёнка: Головотяпов Павел Никитович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.11.1898
Похороны
30.11.1898