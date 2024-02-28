Константиненко (Шимко) Кирилла Кирилловна
Место рождения
Дата рождения05.07.1867
Дата смерти26.12.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1867
Отец: Шимко Кирилл Анисимович
Мать: Шимко Мария Кирилловна
Бракосочетание
11.01.1887
Рождение ребёнка
02.11.1887
Сын: Константиненко Кузьма Трифонович
Отец ребёнка: Константиненко Трифон Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1889
Сын: Константиненко Дмитрий Трифонович
Отец ребёнка: Константиненко Трифон Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1893
Сын: Константиненко Степан Трифонович
Отец ребёнка: Константиненко Трифон Иванович
Смерть
26.12.1895