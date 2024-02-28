Константиненко (Шимко) Кирилла Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантиненко (Шимко) Кирилла Кирилловна

Константиненко (Шимко) Кирилла Кирилловна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

05.07.1867

Дата смерти

26.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1867

Отец: Шимко Кирилл Анисимович

Мать: Шимко Мария Кирилловна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1887

Муж: Константиненко Трифон Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1887

Сын: Константиненко Кузьма Трифонович

Отец ребёнка: Константиненко Трифон Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1889

Сын: Константиненко Дмитрий Трифонович

Отец ребёнка: Константиненко Трифон Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Константиненко Степан Трифонович

Отец ребёнка: Константиненко Трифон Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
26.12.1895
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close