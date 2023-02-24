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Иван Степанов
Иван Степанов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
1826
Пол
Мужской
Отец
Степан Егоров
1783 г.р.
Мать
Настасья Наталья
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Степан Егоров
Мать:
Настасья Наталья
Смерть
1826
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