(Кочурова) Гликерья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.01.1826
Сын: Кочуров Карп Аникин
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кочуров Иона Аникин
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
11.11.1829
Дочь: Стефанида Аникина
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
09.12.1833
Дочь: Анна Аникина
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
16.04.1835
Дочь: Александра Аникина
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Аникина
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
16.10.1841
Дочь: Параскева Аникина
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
12.12.1843
Сын: Кочуров Павел Аникин
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
18.03.1846
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Рождение ребёнка
20.09.1849
Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров
Смерть
Неизвестно