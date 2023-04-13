(Кочурова) Гликерья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочурова) Гликерья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.01.1826

Сын: Кочуров Карп Аникин

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кочуров Иона Аникин

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1829

Дочь: Стефанида Аникина

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1833

Дочь: Анна Аникина

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.04.1835

Дочь: Александра Аникина

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Аникина

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кочуров Никита Аникин

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1841

Дочь: Параскева Аникина

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.12.1843

Сын: Кочуров Павел Аникин

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1846

Сын: Кочуров Хрисанф Аникин

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1849

Сын: Кочуров Дмитрiй Аникин

Отец ребёнка: Кочуров Аника Феодоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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