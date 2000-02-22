(Боринова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боринова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2000

Отец: Боринов Станислав

Мать: Боринова Наталья

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