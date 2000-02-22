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(Боринова) Полина
(Боринова) Полина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.2000
Пол
Женский
Отец
Боринов Станислав
Мать
Боринова (Глухова) Наталья
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2000
Отец:
Боринов Станислав
Мать:
Боринова Наталья
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