Пузанкова (Трусенева) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Трусенев Петр
Мать: не указана
Сын: Пузанков Борис Александрович
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Сын: Пузанков Петр Александрович
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Сын: Пузанков Николай Александрович
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Дочь: Пузанкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Сын: Пузанков Михаил Александрови
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Дочь: Пузанкова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Сын: Пузанков Павел Александрович
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Дочь: Пузанкова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович
Сын: Пузанков Дмитрий Александрови
Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович