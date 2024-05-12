Пузанкова (Трусенева) Татьяна Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пузанкова (Трусенева) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусенев Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанков Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.04.190

Сын: Пузанков Борис Александрович

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
23 апреля 190? г. Родители: Буинский мещанин Александр Иванов Пузанков и законная жена его Татьяна Петрова, оба православные Восприемники: (брат) Буинский мещанин Петр Александров Пузанков и мещанка В... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1896

Сын: Пузанков Петр Александрович

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Пузанков Николай Александрович

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
22 ноября 1897 г. Буинского мещанина Александр Иванов Пузанков и законной жены его Татьяна Петрова, оба православные Восприемники: Буинский мещанин Григорий Павлов Пузанков и мещанская девица Анна Але... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Пузанкова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
27.06.1900 г. Родители: Буинский мещанин Александр Иванов Пузанков и законная жена его Татьяна Петрова, оба православные Восприемники: Буинский мещанин Михаил Петров Трусенев и мещанка Евгения Петрова... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Пузанков Михаил Александрови

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
24 сентября 1901 г. Родители: Буинский мещанин Александр Иванов Пузанков и законная жена его Татьяна Петрова Восприемники: Буинский мещанин Михаил Петров Трусенев и мещанкская девица Анна Петрова Аник... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Пузанкова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1905

Сын: Пузанков Павел Александрович

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
13.01.1905 Буинский мещанин Александр Иванов Пузанков и законная жена его Татьяна Петрова Восприемники: Буинский мещанин Михаил Петров Трусенев и мещанка Варвара Семенова Пузанкова
Рождение ребёнка
27.05.1907

Дочь: Пузанкова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1909

Сын: Пузанков Дмитрий Александрови

Отец ребёнка: Пузанков Александр Иванович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
7 сентября 1909 г. Родители: Буинский мещанин Александр Иванов Пузанков и законная жена его Татьяна Петрова, оба православные Восприемники: Владимирской Губернии крестьянин Яков Васильев Рожков и меща... Показать все
Смерть
Неизвестно

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