Константин Федоров
Место рождения
Дата рождения31.05.1865
Дата смерти?.07.1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1865
Отец: Федор Евграфов
Мать: Федора Матвеева
Крещение
02.06.1865
Родители: Казенной Ставотинской волости деревни Константинова крестьянин Федор Евграфов и законная его жена Федора Матфеева, оба православного исповедания. Восприемники: Той же деревни крестьянский сы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.07.1865
Смерть в возрасте 3-х недель от молочницы. Погребение совершал священник Кронид Оносовский с дьячком ВасилиемБлаговещенским на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.265, л.723об-724 | Ильинс... Показать все
Смерть
?.07.1865
Причина смерти: от молочницы