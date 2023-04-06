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Константин Федоров

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Место рождения

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.05.1865

Дата смерти

?.07.1865

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1865

Отец: Федор Евграфов

Мать: Федора Матвеева

Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
02.06.1865
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Казенной Ставотинской волости деревни Константинова крестьянин Федор Евграфов и законная его жена Федора Матфеева, оба православного исповедания. Восприемники: Той же деревни крестьянский сы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
?.07.1865
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 3-х недель от молочницы. Погребение совершал священник Кронид Оносовский с дьячком ВасилиемБлаговещенским на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.265, л.723об-724 | Ильинс... Показать все
Смерть
?.07.1865
Константиново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от молочницы
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