Екатерина Андреева
Место рождениясельцо Лучкино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: Андрей Тимофеев
Мать: не указана
сельцо Лучкино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1852
Сын: Левонов Павел Гуриев
Отец ребёнка: Левонов Гурий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно