Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреева

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Место рождения

сельцо Лучкино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1809 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: Андрей Тимофеев

Мать: не указана

сельцо Лучкино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1852

Сын: Левонов Павел Гуриев

Отец ребёнка: Левонов Гурий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левонов Гурий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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