Карасева Фиона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева Фиона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Карасев Иван (мл) Дмитриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Иван (мл) Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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