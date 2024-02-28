Сыромятников Артемий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятников Артемий Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1853

Дочь: Могильная Зиновия Артемьевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1865

Дочь: Маркова Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыромятникова Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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