Сыромятников Артемий Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Рождение ребёнка
28.11.1853
Дочь: Могильная Зиновия Артемьевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1865
Дочь: Маркова Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно