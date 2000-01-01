Шурчилова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимиров Евгений Викторович