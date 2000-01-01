Шурчилова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурчилова Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шурчилов Владимир Кузьмич

Мать: Каменева Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Евгений Викторович

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