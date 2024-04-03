Дронова Евдокия Абрамова 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Евдокия Абрамова

Место рождения

д.Соколовка Раненбургской округи вотчины Богдана Ивановича Миллера

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Соколовка Раненбургской округи вотчины Богдана Ивановича Миллера
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Потап Ермолов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Дронова) Марфа Потаповна

Отец ребёнка: Дронов Потап Ермолов

Смерть
Неизвестно

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