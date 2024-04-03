Дронова Евдокия Абрамова
Место рожденияд.Соколовка Раненбургской округи вотчины Богдана Ивановича Миллера
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Соколовка Раненбургской округи вотчины Богдана Ивановича Миллера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Потап Ермолов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Дронова) Марфа Потаповна
Отец ребёнка: Дронов Потап Ермолов
Смерть
Неизвестно