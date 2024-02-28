Шашков Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Шашков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1869 ст.
Мать ребёнка: Шашкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
До 1869 ст.
Мать ребёнка: Шашкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
До 1882
Мать ребёнка: Шашкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашкова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно