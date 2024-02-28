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Шашков Максим Иванович

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Место рождения

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Шашков Иван Васильевич

Мать: не указана

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1869 ст.

Сын: Шашков Михаил Максимович

Мать ребёнка: Шашкова Мария Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1869 ст.

Сын: Шашков Иван Максимович

Мать ребёнка: Шашкова Мария Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Шашков Егор Максимович

Мать ребёнка: Шашкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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