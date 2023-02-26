Ульяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1871
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1874
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Василий Стефанов
д.Холмы
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
д.Холмы
Рождение ребёнка
18.11.1877
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанов
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Стефанов
Смерть
Неизвестно