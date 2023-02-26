Ульяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1871

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1874

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Василий Стефанов

д.Холмы
Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

д.Холмы
Рождение ребёнка
18.11.1877

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанов

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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