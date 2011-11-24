Крайнов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1936
Дата смерти24.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Надгробный памятник
Образование
С 1951
Образовательное учреждение: зоотехникум
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
24.11.2011
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник