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Крайнов Александр Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.06.1936

Дата смерти

24.11.2011

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: Крайнов Андрей Иванович

Мать: Крайнова Анастасия Тихоновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Надгробный памятник
Образование
С 1951
Образовательное учреждение: зоотехникум
Бракосочетание
1958

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
24.11.2011
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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