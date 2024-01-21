Трофимов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1910
Дата смерти07.06.1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910
Отец: Трофимов Иван
Мать: Трофимова Наталья
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Томбовцева Шура Борисовна
Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Трофимов Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Трофимов Виктор Борисович
Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Васильева Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Трофимов Виктор Борисович
Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна
Рождение ребёнка
04.09.1952
Дочь: Штондина Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна
Смерть
07.06.1988