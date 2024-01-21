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Трофимов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1910

Дата смерти

07.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910

Отец: Трофимов Иван

Мать: Трофимова Наталья

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Томбовцева Шура Борисовна

Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Трофимов Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Трофимов Виктор Борисович

Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Васильева Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Трофимов Виктор Борисович

Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна

Рождение ребёнка
04.09.1952

Дочь: Штондина Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Трофимова Капитолина Константиновна

Смерть
07.06.1988
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