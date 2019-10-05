Valk (Kuhi) Helve
Место рождения
Дата рождения28.05.1933
Дата смерти05.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933
Рождение ребёнка
08.12.1958
Сын: Saarts Jüri
Отец ребёнка: Saarts Arved
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saarts ??
Отец ребёнка: Saarts Arved
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saarts Jaak
Отец ребёнка: Saarts Arved
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Saarts Arved
Смерть
05.10.2019