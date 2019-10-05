Valk (Kuhi) Helve — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Valk (Kuhi) Helve

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

28.05.1933

Дата смерти

05.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
08.12.1958

Сын: Saarts Jüri

Отец ребёнка: Saarts Arved

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saarts ??

Отец ребёнка: Saarts Arved

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saarts Jaak

Отец ребёнка: Saarts Arved

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Saarts Arved

Смерть
05.10.2019
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