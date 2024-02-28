Рахматуллин Мухутдин Рахматулла улы
Место рождения
Дата рождения08.10.1831
Дата смерти20.02.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1831
Рождение ребёнка
06.07.1872
Сын: Мухутдинов Хуснулгата Мухутдин улы
Рождение ребёнка
27.08.1874
Сын: Мухутдинов Гарифулла Мухутдин улы
Рождение ребёнка
08.08.1876
Дочь: Мухутдинова Бибисамига Мухутдин кызы
Смерть
20.02.1870
умер в 39 лет, припадок