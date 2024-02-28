Рахматуллин Мухутдин Рахматулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Мухутдин Рахматулла улы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.10.1831

Дата смерти

20.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1831

Отец: Максудов Рахматулла Максуд улы

Мать: Амирова Малиха Амир кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1872

Сын: Мухутдинов Хуснулгата Мухутдин улы

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1874

Сын: Мухутдинов Гарифулла Мухутдин улы

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1876

Дочь: Мухутдинова Бибисамига Мухутдин кызы

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.02.1870
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер в 39 лет, припадок
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