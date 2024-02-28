Пашкова (Монахова) Вера Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Монахова) Вера Захаровна

Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.09.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1840 ст.

Отец: Монахов Захар Николаевич

Мать: Монахова Мария Васильевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Пашков Дмитрий Петрович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Приход Копыри 1859, брак №5. Жених вотчины Тайной советницы Натальи Петровны Филатьевой деревни Большого Денисова крестьянина Ивана Перфильева пасынок Дмитрий Петров холост православного вероисповедан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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