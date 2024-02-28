Пашкова (Монахова) Вера Захаровна
Место рождения
Дата рождения09.09.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1840 ст.
Бракосочетание
08.11.1859
Приход Копыри 1859, брак №5. Жених вотчины Тайной советницы Натальи Петровны Филатьевой деревни Большого Денисова крестьянина Ивана Перфильева пасынок Дмитрий Петров холост православного вероисповедан... Показать все
Смерть
Неизвестно