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Дрожжина Матрона Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1800

Дата смерти

20.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1819

Сын: Дрожжин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1823

Дочь: Дрожжина Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Дрожжин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Дражжина Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Андрей Степанович

Смерть
20.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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