Дрожжина Матрона Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1800
Дата смерти20.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1819
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
02.09.1823
Дочь: Дрожжина Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Дражжина Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1871