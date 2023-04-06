Титова (Григорьева) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Григорьева) Стефанида

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1869

Отец: Григорьевъ Борисъ

Мать: Григорьева Самохина Марианна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Титовъ Иванъ

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Рождение ребёнка
20.05.1891

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Титовъ Василій

хутор Михайловский
Рождение ребёнка
05.10.1893

Сын: Титовъ Петръ

Отец ребёнка: Титовъ Василій

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Василій

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