Титова (Григорьева) Стефанида
Место рождения
Дата рождения14.11.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1869
Отец: Григорьевъ Борисъ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Титовъ Иванъ
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Рождение ребёнка
20.05.1891
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Титовъ Василій
хутор Михайловский
Рождение ребёнка
05.10.1893
Сын: Титовъ Петръ
Отец ребёнка: Титовъ Василій
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Василій