Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Семён Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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