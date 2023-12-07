Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Семён Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Феоктистович
Смерть
Неизвестно