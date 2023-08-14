Клавдия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иван Андреянов

Мать: Устинья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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